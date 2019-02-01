Более двадцати ДТП произошло в регионе с участием такси с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

23 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей такси зарегистрированы с начала 2019 года в Тюменской области. В 14 случаях таксисты стали виновниками аварий.

Об этом рассказал на брифинге журналистам заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Виталий Давыдов во время рейда по безопасности легковых такси в Тюмени 28 февраля.

"Выезд на полосу встречного движения, проезд перекрестков и проезд на запрещающий сигнал светофора – основные причины аварий. Видимо, наши таксисты слишком торопятся к своим заказчикам, экономя их время, и, пренебрегая правилами. Также нередко причиной аварий становится неправильное перестроение на дорогах", – сообщил он.

По словам заместителя начальника регионального управления ГИБДД во время рейда 28 февраля выявлено 49 нарушений, но грубых среди них не отмечено.

"Если в начале года попадались таксисты в состоянии алкогольного опьянения, без водительских удостоверений, то в этом рейде самые распространенные нарушения – неиспользование ремня безопасности, нечитаемые государственные номера на автомобиле", – пояснил Виталий Давыдов.

При выявлении правонарушений инспекторы выписывают предписания, на основании которых оформляют административные протоколы на юридических лиц, то есть на компанию-перевозчик.

Ирина Кургузова