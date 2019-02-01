В Тюмени осудят слесаря - лжедиректора сомнительной фирмы

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Слесаря, ставшего номинальным директором сомнительной фирмы, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Молодой человек работал слесарем в Тюмени. Осенью 2017 года делец предложил ему стать номинальным учредителем и генеральным директором одной из существующих тюменских фирм. Слесарь согласился. Были подготовлены необходимые документы и по почте направлены в налоговую инспекцию.

После внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц слесарь стал единственным учредителем и генеральным директором организации. Затем лжедиректор открыл счета в банках, управление которыми передал еще одному дельцу. В связи с проведением сомнительных операций счета были заблокированы банком.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.