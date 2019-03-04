"Мисс каток-2019" выберут в Тюмени

| Фото: Дворец Пионер | Фото: Дворец Пионер

Игровая программа "Мисс каток-2019" пройдет на катке Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 5 марта, начало в 16 часов, сообщают организаторы.

Чтобы принять участие в конкурсе и побороться за звание "Мисс каток-2019", необходимо сделать оригинальное селфи на тему "Самая милая и добрая…" (придумать свое продолжение), опубликовать в социальной сети Instagram или ВКонтакте с хэштегом #мисскаток_пионер2019, в тексте поста обязательно указать, что участвуешь в конкурсе Дворца "Пионер", и набирать лайки от друзей.

В программе могут принять участие молодые тюменки в возрасте от 14 лет и старше. 5 марта участницы приходят на каток со своей группой поддержки. Девушек ожидают конкурсы, интересные задания, а также множество призов.

Самая активная получит звание "Мисс каток-2019" и главный приз - сертификат в салон красоты.

Узнать подробнее о конкурсе можно в группе катка "Пионер".