Длинношерстная такса нашла новый дом благодаря неравнодушной тюменке

| Фото: из личного архива Ольги Барышевой | Фото: из личного архива Ольги Барышевой

Длинношерстная такса, найденная у ЖК "Апрель" в Тюмени, нашла новый дом. Как выяснилось, прежние хозяева не смогли пристроить ее через сервис бесплатных объявлений и выбросили на улицу.

Бездомную таксу спасла тюменка Ольга Барышева – забрала домой и начала выяснять, как животное оказалось на улице.

"Увидели таксу, когда она отбивалась от другой собаки. Попытались найти, откуда она убежала, думали, сама приведет, но безрезультатно. Взяли собаку домой, разместили объявление о находке в группе дома и в социальных сетях", - рассказала она.

Как стало известно, поиски старых хозяев привели к объявлению на Юле, где таксу отдавали бесплатно. Не пристроив собаку за два дня, просто выбросили на улицу.

Пост об этой собаке, опубликованный в популярном паблике во ВКонтакте, набрал более 27 тысяч просмотров. Тюменцы оставляли негодующие комментарии: "Вот вам живой пример откуда берутся бродячие животные на улицах города; Какие бесчеловечные и бесчувственные люди”.

Большая волна поддержки животному быстро дала результаты. Вечером того же дня таксу забрали в семью новые хозяева. Отныне таксу зовут Вердой.

Маргарита Мкртчян