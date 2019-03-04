Программа "Умный город" поможет создать новые рабочие места

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реализуемый в России, в том числе и в Тюменской области федеральный проект "Умный город" обладает значительным потенциалом для создания новых рабочих мест. Такое мнение высказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии" в ходе рабочего визита в Тюмень.

"Программа "Умный город" обеспечит создание новых высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. Этот проект открывает гигантский рынок модернизации городского хозяйства. Кроме того, "Умный город" - это огромное количество заказов для российской промышленности", - подчеркнул заместитель министра.

По мнению Андрея Чибиса, у Тюмени есть все возможности для того, чтобы стать флагманом в реализации проекта "Умный город". Больших успехов в этой сфере регион достиг под руководством Владимира Якушева, который в настоящее время возглавляет Минстрой. Тюменской области гарантировано оперативное содействие в устранении административных и законодательных нестыковок и противоречий. Кроме того, регион может рассчитывать на федеральное софинансирование.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин отметил, что программа "Умный город" отличается большой привлекательностью для инвесторов.

"С экономической точки зрения очень интересен проект, связанный с "умным светом", который включает в себя не только замену ламп уличного освещения на энергосберегающие, но и интеллектуальное управление всей системой. Это позволяет сэкономить до пятидесяти процентов электроэнергии. Аналогичные проекты существуют и в сферах управления дорожным движением, ЖКХ, связи. При реализации таких проектов эффективно используется механизм государственно-частного партнерства", - рассказал замгубернатора.

Для внедрения технологии уличного освещения "умный свет" у региона уже есть конкурирующие между собой инвестиционные предложения от ряда компаний, которые требуют не бюджетных финансовых ресурсов, а лишь организационной поддержки.

Евгений Бабенко