Студенты и работодатели встретились на "Неделе информационных технологий" в Тюмени

| Фото: Центр карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ во «ВКонтакте» | Фото: Центр карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ во «ВКонтакте»

Более 100 студентов и 20 работодателей встретились в день открытия на интенсив "Неделе информационных технологий" в Тюменском госуниверситете 26 февраля, сообщает ТюмГУ.

Свои стенды представили крупные российские и международные компании, среди которых "Шлюмберже", "Сибур ИТ", "Тензор", "Halliburton", "Creative", "Тюмень – Софт" и другие.

В рамках недели прошли бизнес-игра от информационной компании "СИБИНТЕК", серия мастер-классов по разработке и оптимизации сайтов, созданию мессенджера с видеочатом на WebRTC.

Также участники "Недели IT" побывали на экскурсии в компании "Анлим-ИТ" 1 марта.

"Мы отмечаем высокий уровень подготовки студентов и выпускников ТюмГУ, которые хотят расти и развиваться в сфере информационной безопасности. Это важно для нас и для региона в целом. Мы рассказали студентам о преимуществах работы в компании, провели интервью и предложили пяти студентам выпускного курса обсудить возможности дальнейшего взаимодействия", – рассказал руководитель отдела аналитики компании Илья Куриленко.

Студенты не только могли вести живой диалог с работодателями, но пройти экспресс-собеседования, несколько из них получили приглашение на работу.