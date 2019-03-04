Газовые бугры можно предугадать, уверены тюменские ученые

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Появление новых воронок газового выброса на Ямале, опасных для коренных жителей, возможно прогнозировать. В этом уверены тюменские ученые, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Территории с большим числом скважин, пробуренных как при изысканиях и поиске залежей, так и непосредственно для строительства, вероятно, "стравливают" давление газа, формируют зоны повышенной проницаемости с выходом на поверхность и, тем самым, снижают риски неконтролируемого лавинообразного выхода метана", - считает доктор геолого-минералогических наук, сотрудник ТюмГУ Марина Лейбман.

Ученые составили карту прогноза опасности образования "бугров” на основе космоснимка среднего разрешения. Но там показаны лишь крупные районы, в которых по сочетанию факторов высока опасность их возникновения.

Как пояснила Марина Лейбман, по материалам космоснимков уже прослежена динамика бугров-предшественников известных воронок газового выброса. Оказалось, что за 40-43 года бугры увеличились по площади примерно в два раза, от 20 до 40 метров. Специалисты планируют дополнить морфометрические индикационные признаки бугров-предшественников их спектральными характеристиками.

Кроме того, в задачах - морфометрический анализ цифровых моделей рельефа для поиска объектов, подобных этим буграм, а также корректировка имеющихся методик ландшафтного картирования.