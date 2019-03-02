В Крыму летом будет работать около пятисот пляжей

| Фото: www.krym4you.com | Фото: www.krym4you.com

460 пляжей будут работать в Крыму в предстоящем купальном сезоне, сообщает РИА Новости.

88 пляжей планируется открыть в Ялтинском регионе. Министр курортов Республики Крым Вадим Волченко заявил, что будут проинвентаризированы все договоры по благоустройству пляжных территорий, в том числе на эскизные проекты, и с недобросовестными пользователями договоры будут расторгнуты.

По его словам, в 2019 году ужесточаются требования к вопросам безопасности, что имеет отношение, в первую очередь, к работе матросов-спасателей на пляжах и в целом безопасности на водных объектах.

Также глава ведомства заострил внимание на проблемных вопросах, которые необходимо незамедлительно решать.

"Ялта – это курорт номер один в Крыму, здесь зарождалась история курортологии и сосредоточены все знаковые с советских времен санатории. Здесь стоит обратить пристальное внимание на грамотное и адекватное ценообразование, дорожную инфраструктуру, парковки для личного и экскурсионного транспорта, насыщенность событийными мероприятиями. Все в целом работает на имидж курорта", - отметил министр.