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В России предложили создать реестр недобросовестных родителей

Общество, 16:55 02 марта 2019

HelpRazvod.Ru | Фото: HelpRazvod.Ru

Законопроект о создании в России реестра лиц, которые лишены родительских прав, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения о создании такого реестра в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

Кроме того, уточняется порядок межведомственного обмена сведениями о таких лицах. Это позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями.

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