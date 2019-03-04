В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

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Завод по производству автоматов Калашникова открылся в индийском городе Корва. Проект предполагает создание более 700 тыс. единиц с полной локализацией, сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрия Шугаева.

По его словам, благодаря слаженным действиям российских и индийских специалистов удалось организовать в Индии производство новейших автоматов в короткие сроки. Это свидетельствует о доверии между странами и об особом характере взаимоотношений даже в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества, считает директор ФСВТС России.

В 2016 году в "Рособоронэкспорте" заявляли, что Россия направила индийским партнерам опытные образцы Калашниковых и ожидает результатов испытаний. Впоследствии гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко заявил РИА Новости в ходе выставки IDEX-2017, что компания нашла индийского подрядчика по данному проекту и готова подписать контракт на строительство СП. Изначально планировалось производить на мощностях индийского предприятия АК сотой серии, однако, как заявил нынешний гендиректор "Калашникова" Владимир Дмитриев, позднее рассматривался вариант производства АК более совершенной, двухсотой серии.