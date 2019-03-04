Пять тюменских волонтеров прошли во второй этап конкурса "Послы Победы. Москва"

| Фото: волонтеры "Победы" ВКонтакте | Фото: волонтеры "Победы" ВКонтакте

Пять жителей Тюменской области примут участие во втором этапе Всероссийского конкурса добровольцев "Послы Победы. Москва". Прием заявок завершился 4 марта.

"Участники проходили строгий отбор, конкуренция была очень высокой. Среди тюменцев большинство составляют девушки, они у нас более активные", - рассказал старший методист областного центра допризывной подготовки молодежи "Аванпост" Роман Луняшин.

Второй конкурсный этап, включающий в себя собеседование с экспертным жюри, пройдет с 5 марта по 5 апреля. В состав жюри войдут члены центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", лидеры крупных добровольческих организаций и представители партнерских организаций движения.

Победители конкурса "Послы Победы. Москва" примут участие в организации ключевых событий празднования 74-летия Дня победы в Москве - парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Их имена Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" назовет после 5 апреля.

"Тюменские добровольцы имеют солидный опыт участия в конкурсе. Наши волонтеры неоднократно помогали в организации парадов Победы и шествий Бессмертного полка в Москве, Севастополе, Волгограде и Санкт-Петербурге", - отметил директор центра "Аванпост" Николай Савченко.

Конкурс "Послы Победы. Москва" проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

| Фото: волонтеры "Победы" ВКонтакте | Фото: волонтеры "Победы" ВКонтакте

Евгений Бабенко