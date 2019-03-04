В аварии под Тюменью погибла пассажирка "Жигулей"

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

65-летняя пассажирка "Жигулей" погибла в аварии на 17-м километре автодороги Тюмень - Нижняя Тавда 4 марта в 11 часов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель на автомобиле "Шевроле" зацепил колесом бровку дороги, затем автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Жигулями".

В аварии погибла 65-летняя пассажирка "Жигулей", жительница с. Ахманы Нижнетавдинского района. 62-летнего водителя "семерки", мужа погибшей женщины, увезли в больницу. Водитель "Шевроле" также получил травмы. Его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.