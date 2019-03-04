Сорт и помол муки влияют на вкус блинов, установило Роскачество

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От сорта и помола муки зависит вкус блинов на Масленицу. Блинчики из пшеничной муки высшего сорта или сорта "экстра" получатся тонкими и воздушными, сообщает Роскачество.

По результатам исследования 25 торговых марок муки российский Знак качества был присвоен трем - "Алейка", "Французская штучка" и "Экстра". Товаром повышенного качества эксперты признали муку MAKFA.

Выбирать яйца для приготовления блинного теста или начинки следует по географическому принципу: чем ближе расстояние от фермы до прилавка, тем лучше будет продукт. Упаковка должна быть чистой, без пятен и плесени, а скорлупа – без сколов и трещин.

Специалисты Роскачества советуют обратить внимание на продукцию торговых марок "Лента" и "Самое вкусное", поскольку именно они являются обладателями государственного Знака качества.

Из 57 торговых марок рафинированного масла 11 получили Знак качества. Среди них "Добавкин", "Златожар", "Знатное" и другие.

Из 64 исследованных марок сливочного масла обладателями лучшими признаны "Рузское", "Ферма" и Lattesco.

При выборе сгущенного молока следует внимательно изучить упаковку. Лучшее сгущенное молоко производится летом, когда животные получают свежие корма. Единственным товаром, получившим Знак качества, стало сгущенное молоко под торговой маркой "Волоконовское". Продуктом повышенного качества признана сгущенка "Коровка из Кореновки".

Эксперты Роскачества исследовали 44 марок творога, 17 из них признаны товарами повышенного качества: "Агрокомплекс", "Амка", "Белый Город", "Братья Чебурашкины" и другие.

Роскачество советует выбирать мед торговых марок "Берестов А.С." (цветочный полифлорный), "Берестов А.С." (натуральный монофлорный), "Дедушкин улей", "Матушка пчела" и "Медовый дом".

Из 38 исследованных Роскачеством торговых марок соленого лосося в ломтиках только две оказались повышенного качества: "Русское море" и "Санта Бремор". Продукция этих производителей абсолютно безопасна, она не содержит патогенных микроорганизмов и токсичных элементов.