Анатолий Сушинских в июле 2019 года покинет пост председателя Тюменского областного суда

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, чьи полномочия истекают в июле 2019 года, не будет баллотироваться на третий срок. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Мне остается три года до 70 лет, поэтому нет смысла снова баллотироваться на шестилетний срок, - пояснил он свое решение. - Это мое самостоятельное решение. Я и так проработал 43 года и 37 лет из них в областном суде. Наверное, достаточно. Надо уже другим людям работать".

Анатолий Сушинских сообщил, что пока не решил, чем будет заниматься после выхода на пенсию. "Об этом рано говорить, -подчеркнул он. - Надо сначала уволиться. Мое заявление высшая квалификационная коллегия еще не рассматривала".

Анатолий Сушинских занимал пост председателя Тюменского областного суда с 2007 года.

Анатолий Сушинских родился 7 февраля 1953 года в райцентре Пышма Свердловской области, где окончил среднюю школу. С детства грезил работой следователя. После школы безуспешно пытался поступить в Свердловский юридический институт. В те времена приемные комиссии отдавали предпочтение "стажистам", молодым людям, отслужившим в армии и имевшим опыт работы в правоохранительных органах.

Не поступив в институт, пошел работать в школу учителем физкультуры. Серьезно увлекался спортом и имел юношеские разряды по лыжам, гимнастике, волейболу. В составе школьной сборной команды выступал на областных соревнованиях по игровым видам спорта.

В 1971 году был призван в ряды Советской армии. Его 303-й отдельный батальон войск правительственной связи при Комитете госбезопасности СССР дислоцировался в туркменском областном городе Мары.

После демобилизации достиг своей заветной цели и поступил в Свердловский юридический институт (ныне Уральская государственная юридическая академия). В 1977 году начал службу в должности следователя прокуратуры Казанского района Тюменской области, а через три года его пригласили на работу в следственное управление Тюменской областной прокуратуры.

С 1982 года избран судьей Тюменского областного суда. В январе 1995 года – заместителем председателя Тюменского областного суда.

С февраля 2006 по сентябрь 2007 года возглавлял окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа.

С сентября 2007 года по настоящее время – председатель Тюменского областного суда.

Кавалер ордена Почета, награжден медалью Жукова, удостоен званий "Заслуженный юрист Российской Федерации" (2004 г.), "Почетный работник судебной системы" и "Почетный работник охраны правопорядка Тюменской области", имеет ведомственные, общественные и региональные награды.

Борис Олейник