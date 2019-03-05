Проекты тюменских участников конкурса президентских грантов прошли краш-тесты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новизна идеи и польза в решении конкретной проблемы - основные критерии, которые учитывали эксперты, оценившие проекты тюменских претендентов на получение президентских грантов. Краш-тесты с участием специалистов департамента по общественным связям и представителей СМИ состоялись в мультицентре "Моя территория".

"Раньше мы давали заочную оценку проектов. Сейчас решили доработать их вместе с авторами, дать рекомендации, чтобы проекты стали лучше. После презентации и совместного мозгового штурма авторы смогут получить рекомендательные письма, которые предоставят сразу несколько экспертов", - пояснила заместитель руководителя департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Более десятка проектов, связанных с дополнительным образованием, развитием наставничества, организацией военно-патриотических и просветительских мероприятий представили участники краш-тестов.

"Проект тюменского медиацентра развития русского жестового языка предназначен для людей с нарушениями слуха. Мы намерены популяризировать жестовый язык через фото- и -видео направления, собрав любителей фотографии, видеосъемки, IT-технологий. Хотим, чтобы они обучили основам жестового языка студентов института психологии и педагогики, которые будут применять эти знания на практике. Сегодня было важно услышать экспертное мнение об идее", - рассказал автор проекта Тимур Дугаров.

Эксперты сыпали вопросами, делились советами о том, как поднять идеи на новый уровень и на какую поддержку, кроме президентских грантов, могут претендовать авторы. Последние уверяли - вне зависимости от мнения специалистов, идеи будут реализованы. Об этом в частности, сказала Александрина Шаклеева, представившая проект лаборатории инклюзивного театра "Здесь Я", связанный с интеграцией людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь региона. В рамках его реализации запланированы образовательные сессии для тюменских режиссеров, педагогов и социальных работников с участием известных российских специалистов, а также создание спектакля с актерами с ОВЗ.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По мнению эксперта, директора информационного агентства "Тюменская линия" Сергея Пересторонина, большинство проектов оказались интересными, были представлены и прорывные идеи. Одним из самых любопытных он назвал презентацию тюменских старшеклассниц, предложивших создать медицинский центр для пожилых людей.

"Проекты вызвали серьезное обсуждение, авторы поняли, что получить грант сложно, но возможно, и получили рекомендации, в каких еще конкурсах на получение поддержки они могут участвовать, - рассказал Сергей Пересторонин. - Основная же проблема авторов - слабая работа с документацией. Например, у некоторых претендентов нет статуса НКО, без которого получить грант они не смогут. Участникам нужно более тщательно подходить к этому вопросу и не откладывать его решение".

Краш-тесты для других тюменских авторов, претендующих на получение президентских грантов, пройдут в мультицентре "Моя территория" 12 марта.

Татьяна Ковалева