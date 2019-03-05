Косметика, украшения и сертификаты - подарки от мужчин на 8 Марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты планируют дарить на 8 Марта мужчины, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Авито".

Согласно данным опроса 1,5 тыс. мужчин, в 2019 году поздравлять с Международным женским днем собираются 90 % опрошенных. В первую очередь они собираются дарить косметику и парфюмерию, 35 %, ювелирные украшения, 31 %, подарочный сертификат, 21 % и бытовую технику, 15 %.

Отмечается также, что еще 3 % мужчин подарят автомобили. Участники исследования поделились и собственными вариантами подарков, среди них, кроме цветов билет на спектакль или в кино, прыжок с парашютом, портрет президента в рамке, а также поход в KFC, набор для хобби и конфеты.

34 % мужчин сообщили, что на подарок они выделили от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Около 11 % собираются потратить от 5 до 10 тыс. рублей. Отдать за подарок больше 10 тыс. готовы 6 % опрошенных.