Живое перо Жар-птицы создадут ишимцы в день рождения Петра Ершова

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Большое перо Жар-птицы вновь создадут в Ишиме в день рождения земляка-сказочника Петра Ершова, сообщает администрация города.

Флешмоб по его созданию начнется на площади Петра Ершова 6 марта в 10 часов. Участники, а это примерно, более 300 человек, исполнят танец и песню в честь автора "Конька-горбунка". Они займут позиции таким образом, что вместе образуют сказочное перо.

По окончании мероприятия для всех желающих проведут выставки, мастер-классы и обзорные экскурсии в Ишимском музейном комплексе.

В школах города стартует единый классный час, посвященный Петру Ершову, во всех детских садах пройдет одновременное чтение сказки "Конек-горбунок". Также в учреждениях образования состоятся выставки рисунков и поделок, посвященных великому сказочнику.

Для учащихся пятых классов библиотеки города проведут квест-игру "По страницам сказки". Праздничный день завершится вечерним спектаклем "Конек-горбунок" в ишимском театре.

Соб. инф.