  • 5 марта 20195.03.2019вторник
  • USD65,7956
    EUR74,7438
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер южный

В Тюмени состоится мировая премьера симфонической картины "Граф Суворов"

Общество, 18:42 05 марта 2019

пресс-службы ТКТО | Фото: пресс-службы ТКТО

Мировая премьера симфонической картины "Граф Суворов" Антона Танонова для контрабас-балалайки и симфонического оркестра состоится в тюменской филармонии 16 марта.

Для слушателей выступит заслуженный артист РФ Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас, Санкт-Петербург), единственный в мире солирующий контрабас-балалайка, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Симфоническая картина "Суворов" - это музыкальная история, посвященная непобедимым русским воинам-витязям. "Суворов" - антивоенное произведение, притча о вечной борьбе добра и зла, бесконечной схватке порядка и хаоса – сражении, которое никогда не заканчивается.

Также в концерте примет участие Тюменский филармонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков. Дирижер концерта 16 марта - Владимир Добровольский.

Билеты можно приобрести здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# концерт , культура , премьера , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:10 05.03.2019Проекты тюменских участников конкурса президентских грантов прошли краш-тесты
20:43 05.03.2019Дошколята из Сладково работали в лаборатории юных и находчивых
20:32 05.03.2019РЖД запустила сервис поиска забытых вещей
19:21 05.03.2019Разноцветные блины предлагают испечь эксперты портала умного покупателя