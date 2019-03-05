В Тюмени состоится мировая премьера симфонической картины "Граф Суворов"

| Фото: пресс-службы ТКТО | Фото: пресс-службы ТКТО

Мировая премьера симфонической картины "Граф Суворов" Антона Танонова для контрабас-балалайки и симфонического оркестра состоится в тюменской филармонии 16 марта.

Для слушателей выступит заслуженный артист РФ Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас, Санкт-Петербург), единственный в мире солирующий контрабас-балалайка, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Симфоническая картина "Суворов" - это музыкальная история, посвященная непобедимым русским воинам-витязям. "Суворов" - антивоенное произведение, притча о вечной борьбе добра и зла, бесконечной схватке порядка и хаоса – сражении, которое никогда не заканчивается.

Также в концерте примет участие Тюменский филармонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков. Дирижер концерта 16 марта - Владимир Добровольский.

Билеты можно приобрести здесь.