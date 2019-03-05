Разноцветные блины предлагают испечь эксперты портала умного покупателя

| Фото: rskrf.ru | Фото: rskrf.ru

Необычные разноцветные блинчики и торт из них советует приготовить в Масленицу эксперты портала для умного покупателя.

Для теста разноцветных блинчиков понадобится: 300 гр. муки, 800 мл молока, 4 яйца, 65 гр. сахара, 3 столовые ложки растительного масла, (плюс еще немного для жарки) и соль. Натуральными красителями послужат: 50 мл черничного сока, 50 мл свекольного сока, 50 мл сока шпината, одна-полторы чайной ложки куркумы. При приготовлении тонких цветных блинчиков важно не уменьшать количество сахара, чтобы тесто не свернулось от сока.

Муку смешайте с солью и сахаром, добавьте яйца, молоко и растительное масло. Из этих компонентов замесите тесто и разделите на четыре части. В каждую добавьте соответствующий краситель и тщательно размешайте. Выпекайте блины как обычно - на раскаленной сковороде, смазанной небольшим количеством растительного масла.

Необычные цветные блинчики могут стать основой для торта. Промазать их можно оригинальным кремом. Для этого взбейте 200 гр. сливочного сыра со 150 гр. жирных сливок, добавив 50 гр. сахарной пудры и чайную ложку лимонной цедры.

Смазывать кремом лучше остывшие блинчики, а готовый торт убрать на несколько часов в холодильник.