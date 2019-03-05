Студенты разных вузов решат инженерные задачи на "CASE-IN"

| Фото: со страницы "ВКонтакте" чемпионата Case-In | Фото: со страницы "ВКонтакте" чемпионата Case-In

Итоги отборочного этапа студенческой лиги VII Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" подведут в Тюменском индустриальном университете. Открытие чемпионата и защита кейсов по направлениям "Нефтегазовое дело", "Нефтехимия", "Электроэнергетика" состоится в опорном вузе (ул. Мельникайте, 70) 6 марта в 10 часов, сообщает вуз.

В соревнованиях на базе Тюменского индустриального университета примут участие 130 студентов из 34 команд, представляющих Тюменский индустриальный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Омский государственный технический университет, Уральский государственный горный университет, Тобольский индустриальный институт ТИУ и Сургутский государственный университет.

Участники представят решения инженерных кейсов – практических задач по направлениям: "Нефтегазовое дело" (13 команд), "Нефтехимия" (12 команд), "Электроэнергетика" (9 команд). На решение у участников было всего 10 дней.

Второй год в направлении "Электроэнергетика" участвует команда ТИУ "Холостое замыкание". В 2018 году на финале в Москве ребята завоевали третье место. Участник Андрей Логунов отметил, что в 2019 году работа над кейсом проходит сложнее: "Суть задания по электроэнергетике существенно изменилась и требует гораздо больше специальных знаний. Мы продолжаем готовиться к защите".

Лучшая команда по каждому направлению будет представлять свой вуз в финале Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", который пройдет в Москве 30 – 31 мая.