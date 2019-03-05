Самые читающие районы назвали в Тюменской области

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Аромашевский район возглавил список самых читающих муниципальных образований региона, сообщает Почта России.

Лидеры выявлены на основе подсчета количества подписчиков на каждую тысячу жителей района. Аромашевский район выбился в лидеры с показателем 450 экземпляров на 1 тыс. жителей. Хороший результат по подписке показали также Бердюжский район, 327 экземпляров, Казанский и Сладковский район по 306 экземпляров, а также Вагайский район, 291 экземпляр.

Всего в 2018 году почтальоны Тюменской области доставили жителям региона около 17 млн экземпляров периодической печатной прессы, оформленных по подписке. Еще около 2 млн экземпляров жители тюменского региона приобрели в отделениях связи.

Наиболее часто тюменцы выписывают общественно-политические издания. В почтовых отделениях большим спросом пользуются детская литература, издания о здоровье, дачно-садовой и кулинарной тематики.

Почта России совместно с печатными изданиями организует различные акции по привлечению подписчиков, в рамках которых населению предоставляются скидки на издания и проводятся встречи представителей редакций с читателями.

Проводится досрочная подписная кампания на второе полугодие 2019 года. До 31 марта у тюменцев есть возможность оформить подписку на газеты и журналы по ценам первого полугодия.

Выписать газеты и журналы можно в любом почтовом отделении или дистанционно на сайте. Оформить подписку можно для себя, а также для друзей, родственников или в адрес любого социального учреждения региона в рамках постоянно действующей акции "Дерево добра".