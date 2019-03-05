Флористы Тюмени готовы к Международному женскому дню

| Фото: салон “Juliet Garden” | Фото: салон “Juliet Garden”

Флористы Тюмени задолго до Международного женского дня начали принимать заказы на изготовление букетов.

Сеть магазинов “ЦветкоFF” предлагает приобрести классические тюльпаны, лилии, ирисы, герберы и гиацинты. По словам флористов, эти цветы наполнены весенним ароматом и нежность. В ассортименте пять сортов тюльпанов: желтый, сиреневый, красный, розовый, белый. Стоимость одного тюльпана - 65 рублей. Будет ли цена ниже 8 марта флористы не обещают.

| Фото: Сеть магазинов “ЦветкоFF” | Фото: Сеть магазинов “ЦветкоFF”

В продажу также поступили трендовые цветочные мишки из роз трех оттенков - розового, белого и красного. Один такой мишутка обойдется покупателю в 1 тыс. 430 рублей. Длина такого подарка составляет 20 см. Флористы уверены, что милые дамы останутся довольны таким подарком. Заказать цветочного мишку можно по телефону: 55-55-85. Доставка по городу составит 200 рублей.

В “Floreal-shop” по адресу Герцена, 64, 1 этаж можно приобрести тюльпаны поштучно за 60 рублей. Букет из 17 белых тюльпанов обойдется в 1 тыс. 55 рублей.

“По классике жанров, популярны желтые, белые, розовые тюльпаны. Эти цветы всегда подойдут”, - отметили консультанты “Floreal-shop”. Доставка в период праздника по городу бесплатна при заказе на сумму не менее 1,5 тыс. рублей, телефон: 60-16-81.

В цветочном салоне "Ананас" тюльпаны до 14 штук обойдутся тюменцам в 55 рублей, от 15 штук - по 50 рублей, от 100 штук — по 35 рублей. Также красочные герберы можно приобрести до 10 штук за 110 рублей. Доставка по городу - 250 рублей.

| Фото: салон “Juliet Garden” | Фото: салон “Juliet Garden”

В современной студии флористика и декора “Juliet Garden” по адресу Володарского, 16 предлагают стильные коробки с цветами для любимой, авторские букеты и lave box.

Love Box “Любимой“ — это цветы с конфетами в шляпной коробке размером D25*12 см под крышкой. Цена такого подарка 2 тыс. 499 рублей.

В салоне представлено большое разнообразие дизайнерских букетов. Флористы проконсультируют и помогут собрать букет из нужных цветов. Доставка букетов по городу составит 200 рублей.

Маргарита Мкртчян