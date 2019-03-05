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Конкурс "Кадетский вальс" прошел в Заводоуковске

Общество, 19:10 05 марта 2019

архив Тюменское президентское кадетское училище | Фото: архив Тюменское президентское кадетское училище

11 коллективов специализированных групп добровольной подготовки к военной службе приняли участие в окружном конкурсе "Кадетский вальс" в Доме культуры "Ритм", сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Первое место заняли танцоры группы "Русич" школы № 2 и группы "Ермак".

В рамках мероприятия прошла церемония награждения руководителей СГ ДПВС, отличившихся курсантов, присвоения специальных званий юным ратникам.

Почетными гостями бала стали представители администрации Заводоуковского городского округа, регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", военного комиссариата, а также председатель районного совета ветеранов В. С. Моисеева, ветераны Великой Отечественной войны А. М. Бородулин и Н. С. Кожевников, воины-интернационалисты, воины запаса.

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# вальс , Заводоуковский городской округ , кадеты , конкурс

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