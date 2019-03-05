Дошколята из Сладково работали в лаборатории юных и находчивых

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Около 20 участников развивающего клуба для дошкольников "АйДаЯ" стали участниками лаборатории юных и находчивых, сообщает администрация Сладковского района.

На мероприятии в игровой форме ребята познакомились с экспериментальной деятельностью. Автор идеи, педагог-организатор Валентина Иванова в роли псевдодоцента Почемучкиной познакомила детей с некоторыми свойствами воды и воздуха и дала возможность почувствовать радость открытий.

Представляя себя учеными, дети проводили опыты, анализировали результаты, объясняли "чудеса". Вместе в Почемучкиной они сконструировали кратер и устроили извержение водяного шипучего гейзера.