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Дошколята из Сладково работали в лаборатории юных и находчивых

Общество, 20:43 05 марта 2019

sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Около 20 участников развивающего клуба для дошкольников "АйДаЯ" стали участниками лаборатории юных и находчивых, сообщает администрация Сладковского района.

На мероприятии в игровой форме ребята познакомились с экспериментальной деятельностью. Автор идеи, педагог-организатор Валентина Иванова в роли псевдодоцента Почемучкиной познакомила детей с некоторыми свойствами воды и воздуха и дала возможность почувствовать радость открытий.

Представляя себя учеными, дети проводили опыты, анализировали результаты, объясняли "чудеса". Вместе в Почемучкиной они сконструировали кратер и устроили извержение водяного шипучего гейзера.

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# дополнительное образование , дошкольники , Сладковский район

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