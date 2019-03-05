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РЖД запустила сервис поиска забытых вещей

Общество, 20:32 05 марта 2019

РЖД | Фото: РЖД

Сервис поиска забытых вещей в пассажирских поездах запущен на сайте ОАО "РЖД" с 5 марта, сообщает пресс-служба компании.

Ежемесячно сотрудники железных дорог обрабатывают до 1,5 тыс. заявок о забытых вещах. Новый сервис, работающий по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе "Пассажирам" на официальном сайте ОАО "РЖД". В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям. Пассажир будет проинформирован о результатах поиска забытых вещей.

Отметим, что поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.

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# забытые вещи , поиск , РЖД , сервис

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