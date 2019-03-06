Преступления против детей чаще всего совершают в неблагополучных семьях

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Проблема совершения преступлений в отношении детей и подростков остается одной из актуальных. Чаще всего несовершеннолетние страдают от действий взрослых в неблагополучной семейной среде.

Об этом на заседании комитета облудмы по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов.

"Преступления против половой неприкосновенности детей, как правило, совершаются в неблагополучных семьях. Этот вопрос стоит на контроле, занимаются им не только участковые полицейские и инспектора по делам несовершеннолетних, но и уполномоченные по правам ребенка, комиссии, которые работают при администрациях в органах исполнительной власти. Проблема есть и ее нужно решать сообща, чтобы насилия в отношении детей не было", - отметил Юрий Алтынов.

Говоря о подростковой преступности, он отметил положительную тенденцию. В 2018 году дети совершили 562 преступления, что на 13 % меньше, чем в 2017 году. Достичь этого удалось благодаря совместной работе, в которой задействованы школьные инспектора, участковые по делам несовершеннолетних и органы профилактики.

Депутат Евгений Макаренко поинтересовался, планируется ли увеличение штата инспекторов и участковых по делам несовершеннолетних, которые работают в отделах полиции. Юрий Алтынов отметил, что пока кадровых изменений в этой сфере не предвидится.

"В 2018 году за счет внутренних резервов мы усилили штат участковых уполномоченных, службу по вопросам миграции, службу по наркоконтролю, увеличили численность сотрудников уголовного розыска. Внутренних резервов для пополнения штатной численности подразделения по делам несовершеннолетних пока нет, поэтому продолжаем работать в тех масштабах, которые на сегодня существуют", - рассказал Юрий Алтынов.

Напомним, информацию о деятельности правоохранительных органов за год областная дума рассматривает ежегодно. Заслушать ее планируется на ближайшем заседании регионального парламента 14 марта.

Любовь Голышева