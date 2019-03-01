Лучшего слесаря УФО определят на конкурсе на Ямале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заключительный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в номинации "Лучший слесарь КИПиА" пройдет в Новом Уренгое с 22 по 23 марта, сообщает ИА "Север-пресс".

На базе производственной площадки ООО "Уренгойтеплогенерация-1" соберутся лучшие слесари, победители и призеры конкурсов профессионального мастерства в субъектах УФО.

Как сообщили в Торгово-промышленной палате ЯНАО, состязание будет проходить в два этапа: практический "Наладка/настройка узла учета тепла на стенде в количестве трех теплосистем" и теоретический "Настройка автоматики регулирования технологического процесса ИТП (индивидуального теплового пункта)". Победителям и призерам конкурса вручат дипломы, денежные сертификаты и памятные сувениры.