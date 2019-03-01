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Летняя школа в Тюмени будет посвящена Российской империи и Советскому союзу

Общество, 11:36 11 марта 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Российскую империю и Советский союз в глобальной и новой истории изучат в Тюменском государственном университете. Летняя школа для магистрантов, аспирантов и молодых исследователей пройдет в Тюмени с 30 июня по 5 июля, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Аспиранты и исследователи получат возможность представить и обсудить свои проекты с преподавателями. Участие в летней школе примут преподаватели из Берлина, Чикаго и Санкт-Петербурга.

Заявки принимают на адрес imperialhistories2019@gmail.com.

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# летняя школа , наука , ТюмГУ

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