Столичный шеф-повар испечет пряничный блин на "Битве блинопеков" в Ялуторовске

| Фото: «Арт-Вояж» Ялуторовска | Фото: «Арт-Вояж» Ялуторовска

Уникальный пряничный блин испечет шеф-повар из Москвы, вице-президент ассоциации "Вкус мира Рус" Давид Хачатрян на гастрономическом фестивале "Битва блинопеков" в Ялуторовске 10 марта.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояж" Ялуторовска Анастасия Петелина.

Гастрономический фестиваль "Битва блинопеков", посвященный 360-летию Ялуторовска, впервые пройдет на региональном празднике "Сибирская масленица".

В состязании на выпечку качественного, ароматного, приготовленного по своему уникальному рецепту трехметрового блина на двух сковородах примут участие пять команд.

"К нам поступили заявки от пяти команд - это уже традиционная "Теща" - команда, которая из года в год выпекает блин, - поделилась Анастасия Петелина. - Впервые к нам из Москвы приедет Давид Хачатрян, который с поварами Ялуторовска приготовит пряничный блин, рецептуру которого он разработал специально к нашему фестиваль. В команду Ассоциации гостеприимства Тюменской области вошли восемь лучших шеф-поваров ресторанов Тюмени. Также в битве будут участвовать еще две ялуторовские команды - ресторанно-гостиничного комплекса Арагац plaza и кафе "Кураж", которое известно своим гигантским салатом "Сельдь под шубой".

Для участников гастрономического состязания подготовлены две сковороды. Одна - проверенная годами - вторую изготовили на ялуторовском механическом заводе. Она уже прошла тест-драйв, отметили организаторы, и получила положительное заключение.

Продукты для кулинарного фестиваля предоставляют организаторы. Технологи подсчитали, что на изготовление одного трехметрового блина необходимо: 550 яиц, 26 литров молока, 50 кг муки, 2 кг сахара, 4 кг крахмала, подсолнечное масло – 4 литра и соль 1 кг. По словам устроителей фестиваля, это классический вариант, несомненно, каждая команда добавит в блинное тесто какой-то свой ингредиент.

Блинопеки сойдутся в поединке на Сретенской площади 10 марта в 12 часов.

"Туристический комплекс "Ялуторовский острог" будет открыт для гостей с 10 часов. Будут установлены Обжорные ряды и будет работать улица Мастеров. В 11 часов 40 минут от центральной площади города по улице Ленина до Сретенской площади пройдет театрализованное шествие "Дни Масленичной недели". Это колоритное шествие с участием жителей и гостей города, они оденутся в стилизованные костюмы и пройдут во главе с Тещей сибирской и командами блинопеков. Массово зайдут на площадь, где будет дан старт мероприятию", - рассказала Анастасия Петелина.

В 2018 году на региональной "Сибирской масленице" было около 12 тыс. человек, в этот раз организаторы ожидают большего количества гостей.

"Наша Масленица вошла в Топ-20 событий страны по итогам народного голосования, так же мы вошли в мартовский каталог для иностранных туристов "Россия – это не только футбол". Поэтому мы ожидаем более 15 тысяч человек", - отметила заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояж" Ялуторовска.

Битву блинопеков можно будет увидеть в режиме онлайн. Телеканал "Россия 24" организует прямую трансляцию из Ялуторовска.

Анжела Лебедева