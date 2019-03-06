В день рождения Петра Ершова тюменские дошколята изготовили Конька-горбунка

| Фото: Сергей Русанова | Фото: Сергей Русанова

Мастер-класс по изготовлению Коньков-горбунков из глины и дерева прошел в тюменском детском саду № 50 в день рождения Петра Ершова, 6 марта, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Известный тюменский керамист Юрий Брусенцов помогал дошколятам в создании главного сказочного персонажа Петра Ершова из глины.

| Фото: Сергей Русанова | Фото: Сергей Русанова

Мастер-классе по изготовлению деревянных игрушек провел Святослав Шитов. Мастер отметил, что в скором времени в рамках проекта состоятся поездки в муниципальные образования Тюменской области с уроками по изготовлению деревянных Коньков-горбунков.

После того, как ребята потрудились, на улице для них устроили театральное представление по мотивам сказки "Конек-горбунок". Открыли праздник Царь и Царица, еще одним героем действия стала Жар-птица, известная ребятам по произведению Ершова.

| Фото: Сергей Русанова | Фото: Сергей Русанова

После этого началась работа площадок "Ярмарочные гуляния": ростовые куклы приглашали детей фотографироваться с фигурами из снега, поиграть на народных музыкальных инструментах, а также угоститься чаем со сладостями. Самые находчивые могли "купить" сувенир за правильно отгаданную загадку. Для малышей открылся уличный кукольный театр, работала фотозона и все желающие смогли сфотографироваться верхом на живом Коньке-горбунке.

Завершением праздника стало вручение подарков воспитанникам детского сада, которое было обыграно в сказочном ключе – Иван с Коньком привезли в сундучке книги с произведением Петра Ершова.

| Фото: Сергея Русанова | Фото: Сергея Русанова

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор партпроекта Андрей Артюхов, открывший праздник, подчеркнул, что региональный проект "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" реализуется в рамках федерального проекта "Культура малой Родины". Он призван привлечь еще большее внимание к Тюменской области жителей других регионов и, вполне возможно, иностранных туристов как к родине великого сказочника.

"Во всем мире миллионы людей знают и любят эту сказку, только в Японии вышло пятьдесят тиражей книги и два мультфильма про Конька-Горбунка. И нам важно во всеуслышание заявить: в Тюменской области много мест, связанных с всемирно известным сказочником, где интересно побывать и всей семьей, и детским группам. Наш проект многоплановый, и он призван решать разные задачи по развитию семейного и детского туризма, детского дополнительного образования, народных промыслов, а значит малого и среднего бизнеса, поддержке театров, — рассказал Андрей Артюхов. — В конце октября — во время осенних школьных каникул — мы планируем широко отметить 185-летие сказки "Конек-горбунок" и пригласим на этот праздник гостей из разных регионов страны".