Владимир Спиваков на фестивале в Тюмени сменит дирижерскую палочку на смычок

Владимир Спиваков | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение Владимир Спиваков | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" откроется камерным концертом "Час Баха" в органном зале тюменской филармонии 14 апреля. Солировать будет сам маэстро.

Владимир Спиваков сам изъявил желание сменить дирижерскую палочку на смычок, подчеркнул директор тюменской филармонии Андрея Чувашова.

"Последнее время Владимир Теодорович нечасто берет в руки инструмент. В Тюмени маэстро решил открыть фестиваль именно так, – отметил Андрей Чувашов. – В этом году мы открываем фестиваль нестандартно. Будет царить камерная атмосфера. Это концерт для искушенных слушателей, которые ценят высокую академическую музыку".

То, что маэстро Спиваков выступит в качестве солиста, – редкий случай, дополнила заместитель директора тюменской филармонии по творческой деятельности Надежда Коваленко: "В свое время Владимир Спиваков давал сольные концерты на скрипке. Он потрясающего обаяния исполнитель. То, что фестиваль открывается таким концертом, – для Тюмени большая честь". Часовое выступление первого концерта Спиваков составил из семи произведений Иоганна Себастьяна Баха.

Второй концерт, 15 апреля, посвятят оперным и балетным произведениям. В первом отделении слушателям сыграют фрагменты из опер "Кармен", "Сид", "Самсон и Данила". Солировать будет лауреат телевизионного конкурса "Большая опера" Полина Шамаева (меццо-сопрано). Во втором отделении Национальный филармонический оркестр России под руководством дирижера Владимира Спивакова исполнит сюиту из балета "Лебединое озеро" П. И. Чайковского.

Трехдневный фестиваль завершится выступлением оркестра произведениями из концерта № 1 и симфонии № 5 П. И. Чайковского. Солировать будет 16-летний пианист и композитор Иван Бессонов - победитель Международного конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018.

Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры России в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Ирина Ромашкина