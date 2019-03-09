Арт-объект из музыкальных инструментов задумали создать в Тюмени

| Фото: Тюменской филармонии | Фото: Тюменской филармонии

Скрипки, виолончели, саксофоны жителей областной столицы могут стать цветочными вазонами в новом арт-объекте Тюменской филармонии. Такую вторую жизнь "отзвучавшим" инструментам предлагают дать маркетологи учреждения культуры.

Для создания музыкально-цветочной композиции тюменцев призывают отдать в дар ненужные музыкальные инструменты. Новый арт-объект логично продолжит предшествующие инсталляции рядом со зданием: фортепьяно и арфу в цветах.

"Мы хотим визуализировать афишу весенней ярмарки. На плакатах изображены такие инструменты с цветами. Возможно, оформим в виде фотозоны", – сказала начальник маркетинговой службы Тюменской филармонии Валентина Иванова.

Планируется, что арт-объект презентуют на весенней ярмарке абонементов 5-7 апреля.

Ирина Ромашкина