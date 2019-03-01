Двести пять лет назад русские войска вошли в Париж

| Фото: encyclopedia.mil.ru | Фото: encyclopedia.mil.ru

31 марта 1814 года русские войска вступили в Париж во главе с императором Александром I. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.

После завершения кампании 1813 года большая часть русско-прусско-австрийских войск стояла на границах Франции по Рейну весь ноябрь и декабрь. В войсках союзников насчитывалось около 460 тыс. человек, в том числе свыше 157 тыс. русских.

В декабре 1813 – начале января 1814 года cоюзники форсировали Рейн и начали наступление. Вторжение застало французского императора врасплох. Наполеона спасали разногласия в стане союзников: Австрия не была заинтересована в дальнейших сражениях и сдерживала продвижение союзных войск. Но прусский фельдмаршал Блюхер с одобрения Александра I стремился на Париж, и основные сражения кампании 1814 года развернулись между русско-прусскими корпусами Блюхера и Наполеоном, в то время как Шварценберг с наиболее сильной армией (бывшая Богемская, теперь Главная армия) ограничился вспомогательной ролью.

Первое крупное столкновение произошло 17 (29) января под Бриенном, где Наполеону удалось потеснить полки Силезской армии. Противники потеряли по 3 тыс. человек, Блюхер отступил на несколько километров на более выгодную позицию на высотах Транна, где соединился с войсками Шварценберга. Через 3 дня войска Наполеона потерпели поражение у Ла-Ротьера.

21 января (2 февраля) на военном совете союзники решили двигаться на Париж раздельно. Главная армия под командованием Шварценберга должна была наступать вдоль долины Сены на главные силы Наполеона. Силезская армия Блюхера двинулась на Париж севернее через долину реки Марны.

Из-за медлительности Шварценберга разбитая французская армия спокойно восстанавливала силы, а затем нанесла неожиданный удар во фланг армии Блюхера, разгромив при Шампобере русский корпус генерала Захара Олсуфьева. В последующих трех сражениях Блюхер потерял треть армии. Эта серия побед Наполеона над Силезской армий Блюхера получила название "Шестидневная война". От полного уничтожения Блюхера спасло наступление Главной армии, которое стало угрожать Парижу.

В ходе работы Шатийонского конгресса союзники сделали попытку завершить войну миром при условии возвращения Франции к границам 1792 года. Наполеон отклонил предложение.

Неудачи обострили разногласия союзников, что отрицательно сказалось на ведении военных действий. Лишь 15 (27) февраля в сражении при Бар-сюр-Об войска союзников остановили продвижение наполеоновских войск. Для укрепления коалиции 26 февраля (10 марта) между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат. Стороны обязались не вступать с Францией в сепаратные переговоры о мире, оказывать военную помощь друг другу и сообща разрешать вопросы о будущем Европы. Этим договором были заложены основы Священного союза.

23 февраля (7 марта) состоялось сражение при Краоне. Наполеон атаковал позиции Блюхера на Краонских возвышенностях. Русские дивизии потеряли почти треть личного состава. После побед союзников при Лаоне 25–26 февраля (9–10 марта) и при Арси-сюр-Об 8–9 (20–21) марта началось наступление союзных армий на Париж. Наполеон преднамеренным отводом главных сил в восточном направлении и созданием угрозы выхода на коммуникации союзников пытался отвлечь их от продвижения к Парижу, но его маневр был разгадан.

Союзные войска 17 (29) марта подступили к Парижу и на следующий день начали его штурм с севера и северо-востока.

В 3 часа утра 19 (31) марта гарнизон капитулировал с правом выхода из Парижа. Акт о капитуляции подписал маршал Мармон. В тот же день союзные войска России, Пруссии и Вюртемберга вступили в Париж.

25 марта (6 апреля) в Фонтенбло император Наполеон под давлением своих маршалов отрекся от престола. Он был сослан на остров Эльбу у берегов Италии, который стал его владением. 18 (30) мая между союзниками и Францией, престол которой был возвращен династии Бурбонов, был подписан Парижский мир 1814 года. Окончательно судьба побежденной Франции была решена в следующем году на Венском конгрессе, после наполеоновских "Ста дней".

При подготовке материала использована информация Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.