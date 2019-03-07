Веселые скоморохи приглашают тюменцев отметить Масленицу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Масленичное гуляние "Гори, гори, ясно – солнышко красно" пройдет в Тюмени в сквере Депутатов 10 марта, сообщает центр культуры и искусства "Современник".

В рамках мероприятия веселые скоморохи Ерема и Кулема расскажут о масленичных традициях и проведут старинные русские забавы. Гости праздника поучаствуют в перетягивании каната, бое мешками и метании валенка, а после всех испытаний встретятся с красавицей Весной.

Каждого участника народных испытаний ждут вкусные призы, а также розыгрыш подарков от партнеров праздника. Для любителей фотографироваться будет работать фотозона, оформленная в русском народном стиле.