Мероприятия в Тюмени на 8-10 марта: женский праздник, театральные премьеры и спорт
"Шесть блюд из одной курицы"
Когда: 8 марта в 18 часов
Где: "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а
Стоимость: 200-450 рублей
18+
Авантюрная комедия по пьесе Ганны Слуцки , автора сценариев более чем 25 фильмов, среди которых "Каникулы у моря", "Три полуграции" и других. Очень смешная, современная и где-то трогательная история о матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже "мальчика", и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.
Трибьют-шоу Funkytones
Когда: 8 марта в 19 часов
Где: YesRockClub, ул. Ленина, 4
Стоимость: 250-300 рублей
8 марта долгожданное трибьют шоу RED HOT CHILI PEPPERS в Тюмени! Большая программа, отличное настроение, качественное и энергичное исполнение всем известных хитов от группы Funkytones ждут тебя!
Премьера! "Обыкновенное чудо"
Когда: 8, 9, 10 марта в 18 часов
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 300-1200 рублей
Сегодня мир стал сверх: сверхбыстрым, сверхциничным, сверхжёстким. В этом мире совсем не осталось места для Любви. На нее просто нет времени: люди стремятся все успеть, остаться на плаву, заработать денег — люди хотят простой, спокойной, комфортной жизни. И они забывают о существовании Любви, начинают сомневаться в ее существовании. Довольствуются малым, удобным.
Мюзикл "Моя прекрасная леди"
Когда: 8 марта в 19 часов
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 134)
Стоимость: 500-1600 рублей
Артисты Московского театра оперетты и театров Москвы представляют мюзикл Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди". В роли профессора Хиггинса – ведущий солист Московского театра оперетты Пётр Кокорев
Океан чувств, незабываемые мелодии, легендарный сюжет, яркая игра артистов и, конечно, гениальная музыка Фредерика Лоу не оставят равнодушными зрителей!
Международный женский день
Когда: 8 марта в 20 часов
Где: "Максимилианс", ул. 50 лет Октября, 8б
Стоимость: 300 рублей
18+
Много цветов, красивых мужчин, подарков, музыки и романтики — все для милых дам!
"Ёжик, Медвежонок и дырпыр"
Когда: 9 марта в 11 часов
Где: "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)
Цена: 200 рублей
6+
Ёжик и Медвежонок - отличные друзья. Ёжик и Медвежонок любят ходить друг к другу в гости и пить чай. К Ёжику и Медвежонку нередко приходят необычные посетители, и часто Ёжика и Медвежонка увлекают необыкновенные идеи. В лесу Ёжика и Медвежонка появляются Солнечные зайчики. У Ёжика и Медвежонка есть друг Заяц, которому тоже снятся удивительные сны.
Волейбол "Тюмень-ТюмГУ" - "Северянка" (Череповец)
Когда: 9 марта в 16 часов
Где: СК "Здоровье", ул. Газовиков, 11
6+
В эту субботу тюменская женская волейбольная команда "Тюмень-ТюмГУ" сыграет с командой "Северянка" из Череповца. Матч состоится в спортивном комплексе "Здоровье" в 16 часов. Вход свободный.