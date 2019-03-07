Мероприятия в Тюмени на 8-10 марта: женский праздник, театральные премьеры и спорт

| Фото: пресс-службы ТКТО | Фото: пресс-службы ТКТО

"Шесть блюд из одной курицы"

Когда: 8 марта в 18 часов

Где: "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 200-450 рублей

18+

Авантюрная комедия по пьесе Ганны Слуцки , автора сценариев более чем 25 фильмов, среди которых "Каникулы у моря", "Три полуграции" и других. Очень смешная, современная и где-то трогательная история о матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже "мальчика", и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.

Трибьют-шоу Funkytones

Когда: 8 марта в 19 часов

Где: YesRockClub, ул. Ленина, 4

Стоимость: 250-300 рублей

8 марта долгожданное трибьют шоу RED HOT CHILI PEPPERS в Тюмени! Большая программа, отличное настроение, качественное и энергичное исполнение всем известных хитов от группы Funkytones ждут тебя!

Премьера! "Обыкновенное чудо"

Когда: 8, 9, 10 марта в 18 часов

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300-1200 рублей

Сегодня мир стал сверх: сверхбыстрым, сверхциничным, сверхжёстким. В этом мире совсем не осталось места для Любви. На нее просто нет времени: люди стремятся все успеть, остаться на плаву, заработать денег — люди хотят простой, спокойной, комфортной жизни. И они забывают о существовании Любви, начинают сомневаться в ее существовании. Довольствуются малым, удобным.

Мюзикл "Моя прекрасная леди"

Когда: 8 марта в 19 часов

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 134)

Стоимость: 500-1600 рублей

Артисты Московского театра оперетты и театров Москвы представляют мюзикл Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди". В роли профессора Хиггинса – ведущий солист Московского театра оперетты Пётр Кокорев

Океан чувств, незабываемые мелодии, легендарный сюжет, яркая игра артистов и, конечно, гениальная музыка Фредерика Лоу не оставят равнодушными зрителей!

Международный женский день

Когда: 8 марта в 20 часов

Где: "Максимилианс", ул. 50 лет Октября, 8б

Стоимость: 300 рублей

18+

Много цветов, красивых мужчин, подарков, музыки и романтики — все для милых дам!

"Ёжик, Медвежонок и дырпыр"

Когда: 9 марта в 11 часов

Где: "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Цена: 200 рублей

6+

Ёжик и Медвежонок - отличные друзья. Ёжик и Медвежонок любят ходить друг к другу в гости и пить чай. К Ёжику и Медвежонку нередко приходят необычные посетители, и часто Ёжика и Медвежонка увлекают необыкновенные идеи. В лесу Ёжика и Медвежонка появляются Солнечные зайчики. У Ёжика и Медвежонка есть друг Заяц, которому тоже снятся удивительные сны.

Волейбол "Тюмень-ТюмГУ" - "Северянка" (Череповец)

Когда: 9 марта в 16 часов

Где: СК "Здоровье", ул. Газовиков, 11

6+

В эту субботу тюменская женская волейбольная команда "Тюмень-ТюмГУ" сыграет с командой "Северянка" из Череповца. Матч состоится в спортивном комплексе "Здоровье" в 16 часов. Вход свободный.

Продолжение здесь.