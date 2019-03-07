Лучшие шахматистки Тюмени встретятся на городском турнире

| Фото: МАУ "Городской шахматный клуб" Тюмень "ВКонтакте" | Фото: МАУ "Городской шахматный клуб" Тюмень "ВКонтакте"

Традиционный городской турнир по активным шахматам пройдет в Тюмени в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а/1) 8 марта. Соревнования будут посвящены Международному женскому дню, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Стартует турнир в 11 часов. Шахматные партии будут разыграны в двух категориях: среди женщин и среди юниоров (девушек). Участвовать в турнире могут и мужчины.

Соревнования пройдут по швейцарской системе в 9 туров. А уже в 15 часов организаторы подведут итоги и объявят победителей.