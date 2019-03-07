Тюменские поисковики помогают установить судьбу участников Великой Отечественной войны

| Фото: Тюменского областного поискового центра | Фото: Тюменского областного поискового центра

Семнадцать заявок с просьбой о помощи в установлении судеб родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, приняли поисковики Тюменской области с начала 2019 года, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

С каждым запросом, поступившим от жителей региона, ведется индивидуальная работа. При поиске информации о судьбе солдата Великой Отечественной войны специалисты и добровольцы областного поискового центра обращаются к "Книге Памяти", а также электронным базам данных "Мемориал", "Память народа", "Подвиг народа", взаимодействуют с местными администрациями, военными комиссариатами, архивами и центром розыска и информации "Российский Красный Крест".

Общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили" работает в будние дни на базе областного поискового центра по адресу ул. Геологоразведчиков 6А, каб. 201. Обращения принимаются по электронной почте tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru. Прием заявок ведется также в онлайн на странице "ВКонтакте".

Участники поискового движения помогают в установлении судеб солдат, призванных с территории Тюменской области.