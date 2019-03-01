Учителей года выбрали в Упоровском районе

Фото из личного архива Веры Липухиной Фото из личного архива Веры Липухиной

Учитель истории и географии Упоровской школы Ольга Мугинова получила звание "Учитель года-2019" в муниципальном конкурсе профессионального мастерства, прошедшем в Упоровском районе 5 марта.

В четырех традиционных номинациях конкурса участвовали 25 работников образования. Лучшим классным руководителем жюри назвало педагога-логопеда Ингалинской школы Татьяну Хрушкову. В номинации педагогический дебют среди учителей победу одержал преподаватель физики Емуртлинской школы Артём Краков, среди воспитателей Кристина Матвеева из Пятковского детского сада.

Как сообщила председатель комитета по образованию Вера Румянцева, конкурс проходил уже 17 раз, самое большое количество претендентов, десять человек, выдвигались в номинации "учитель года", в ней кроме первого есть также второе и третье призовые места.

"Впервые в этой номинации испытания очного этапа, учебное занятие и классный час, оценивало ученическое жюри. В него вошли старшеклассники тех школ, учителя которых не прошли в очный этап", - рассказала она.

Приз "ученических симпатий", как и ленту победителя конкурса, получила Ольга Мугинова. По ее словам такая признательность стала для нее неожиданностью.

"Обрадовалась и растрогалась от того, что ребята так высоко оценили мою работу при первой же встрече. Мой конкурсный урок истории в седьмом классе был посвящен теме особенностям жизни и быта жителей тюменского края в XVIII веке. На нем я использовала предметы старины из нашего краеведческого музея, с которым мы активно сотрудничаем, может быть, это и понравилось детям", - поделилась Ольга Мугинова.

На церемонии награждения призеры конкурса получили от главы муниципалитета благодарственные письма, денежные сертификаты и ценные подарки.

В региональном этапе конкурса, который пройдет в середине апреля в Тюмени свои силы попробует не только обладательница районного титула "учитель года-2019", но и победительница конкурса среди молодых воспитателей. В областном конкурсе впервые ввели номинацию педагогический дебют.

Ирина Кургузова