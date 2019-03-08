Александр Моор: женская мудрость, отзывчивость и чуткость вызывают восхищение
Не счесть числа написанных о женщинах и посвященных им поэтических строк. Женская мудрость, отзывчивость и чуткость вызывают неподдельное восхищение. Покоряет умение женщины все успевать: добиваться успехов в работе и общественной деятельности, заботиться о доме, уделять внимание семье, сохранять красоту и очарование.
Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жительниц региона с Международным женским днем.
По словам главы региона, поэтесса Лариса Рубальская очень точно выразила безграничную широту женской души. Все, чем дорожат женские сердца, отражено в ее строках:
Я желаю, чтоб у вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы вы все время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты.
Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали вас.
Чтобы вы друзей не забывали,
А друзья не забывали вас.
Я желаю, чтобы ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для вас был вечно светел,
И успех сопутствовал во всем.
Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку превратит.
"Примите самые теплые поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днём! В этот прекрасный, наполненный улыбками, цветами и комплиментами день желаю всем вам счастья и любви, радости и признания. Пусть сбываются заветные мечты и во всех делах сопутствует удача!", - сказал Александр Моор.