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Александр Моор: женская мудрость, отзывчивость и чуткость вызывают восхищение

Губернатор, 09:27 08 марта 2019

из личного архива семьи Егоровых | Фото: из личного архива семьи Егоровых

Не счесть числа написанных о женщинах и посвященных им поэтических строк. Женская мудрость, отзывчивость и чуткость вызывают неподдельное восхищение. Покоряет умение женщины все успевать: добиваться успехов в работе и общественной деятельности, заботиться о доме, уделять внимание семье, сохранять красоту и очарование.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жительниц региона с Международным женским днем.

По словам главы региона, поэтесса Лариса Рубальская очень точно выразила безграничную широту женской души. Все, чем дорожат женские сердца, отражено в ее строках:

Я желаю, чтоб у вас сбывались

Самые заветные мечты.

Чтобы вы все время улыбались.

Ведь улыбка – признак красоты.

Я хочу, чтоб беды и печали

Никогда не посещали вас.

Чтобы вы друзей не забывали,

А друзья не забывали вас.

Я желаю, чтобы ваши дети

Только радость приносили в дом,

Чтобы день для вас был вечно светел,

И успех сопутствовал во всем.

Пусть исчезнут горе и ненастье.

Пусть все беды будут позади.

И пусть море радости и счастья

Жизнь простую в сказку превратит.

"Примите самые теплые поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днём! В этот прекрасный, наполненный улыбками, цветами и комплиментами день желаю всем вам счастья и любви, радости и признания. Пусть сбываются заветные мечты и во всех делах сопутствует удача!", - сказал Александр Моор.

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# 8 марта , Александр Моор

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