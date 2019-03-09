В Польше ищут сокровища Третьего Рейха

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра опубликовали в Германии. В нем указаны места со спрятанными сокровищами, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Как следует из записей, Адольф Гитлер приказал спрятать золото, произведения искусства и другие ценности во время отступления из Польши. Эти сокровища были загружены в 260 грузовиков и спрятаны в 11 местах на территории захваченной страны, чтобы советские войска не могли их обнаружить.

Отмечается, что в тайниках хранится около 28 тонн золота, ювелирные украшения, медали, религиозные объекты, а также 47 произведений искусства, среди которых украденные из Франции работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

В течение нескольких десятилетий дневник Олленхауэра хранился в масонской ложе в немецком Кведлинбурге, после чего его передали фонду Schlesische Brücke. Записи не были опубликованы ранее из-за условий, которые выдвинула масонская ложа. Члены организации отказывались от обнародования дневника, пока живы все участники войны, связанные с этими событиями, в частности, сотрудников "Ваффен СС".

Служащий фонда Роман Фурманьяк утверждает, что пять немецких образовательных учреждений подтвердили подлинность дневника. В настоящий момент фонд проверяет места, в которых могут оказаться сокровища Третьего Рейха. Так, хранилищем ценностей может оказаться дно пруда, секретная комната в одном из польских дворцов, а также колодец в парке.

Ранее сообщалось об обнаружении в Германии трех мест массовых расстрелов советских и польских подневольных рабочих. Всего было обнаружено более 400 артефактов — обуви, столовых приборов, монет, частей одежды жертв. Также были найдены оружие и боеприпасы.