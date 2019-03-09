Тюменские врачи проводят операции с помощью 3D - технологий

| Фото: МСЧ "Нефтяник" | Фото: МСЧ "Нефтяник"

Около 15 пациентов прооперированы в урологическом отделении МСЧ "Нефтяник" с использованием хирургической 3D- стойки, которая недавно появилась в лечебном учреждении, сообщает клиника.

Аппарат позволяет хирургам видеть объемное изображение операционного поля и оперируемых органов по принципу, схожему с 3D- кино. Технология стала доступна в России несколько лет назад. В Тюменской области это пока единственный аппарат.

Устройство представляет собой видеоэндоскоп с 3D- камерой, которая через прокол вводится в операционное поле, монитор, отображающий трехмерное изображение внутренних органов, и специальные стерео-очки для хирурга, похожие на те, что выдаются зрителям в 3D- кинотеатрах. В отличие от обычного плоского изображения, трехмерная картинка позволяет хирургу рассмотреть оперируемый орган в мельчайших деталях и под разными углами. Операция проводится с высокой точностью, это минимизирует риски и постоперационные осложнения, а также позволяет сохранить важнейшие функции организма и качество жизни пациента.