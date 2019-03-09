Тюменские лыжники взяли золото в эстафете на Всемирной зимней универсиаде

| Фото: krsk2019.ru | Фото: krsk2019.ru

Тюменские лыжники Екатерина Смирнова и Иван Якимушкин в составе сборной России по лыжным гонкам выиграли эстафету на зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает РИА Новости.

Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова бежали эстафету 3 по 5 км.

Россиянки преодолели дистанцию с общим временем 43 минуты 1,3 секунды. Второе место заняла сборная Японии (+1.32,4), третьей стала команда Италии (+1.55,1).

Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Ивана Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Киливнюка и Ивана Якимушкина завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 км.

Россияне пробежали дистанцию в 30 км с общим временем 1 час 15 минут 22,2 секунды.

Второе место заняла сборная Казахстана с отставанием в 1 минуту 26,6 секунды, третьей стала команда Финляндии (+1.46,9).