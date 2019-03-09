Александр Большунов победил на этапе Кубка мира в Норвегии

| Фото: flgr.ru | Фото: flgr.ru

Александр Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене. Остальные призовые места также у российских лыжников, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Мужчины состязались в марафоне классическим стилем на 50 км.

Александр Большунов (Тюменская область) финишировал первым, его время - 2 часа, 23 минуты и 49 секунд. Вторым стал Максим Вылегжанин (Удмуртская Республика), он отстал от лидера гонки на 1 секунду, третьим был Андрей Ларьков (Республика Татарстан), который показал 1,6 секунды отставания.

Четвертым финишировал Илья Семиков (Республика Коми).

Алексей Червоткин (Москва) - десятый. Александр Бессмертных (Московская область/Кемеровская область) не финишировал.