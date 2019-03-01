Тюменская область участвует в централизованной закупке препаратов для ВИЧ-положительных людей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в благодаря федеральным средствам получила в 2018 году препараты для ВИЧ-положительных людей на сумму 406 млн 381 тыс. 905 рублей, сообщает областной департамент здравоохранения.

Бюджет региона также участвовал в приобретении АРВТ-терапии на сумму 37 млн 659 тыс. 293 рублей. С 2017 года в Российской Федерации запущен процесс централизованной закупки антиретровирусных препаратов.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что данная тактика позволяет не только значительно экономить финансовые средства, направляемые на закупку лекарств, но и за счет сэкономленных средств обеспечить лекарственной терапией большее количество пациентов.

Как отмечают в ведомстве, профилактический компонент противодействия распространению ВИЧ-инфекции стал одним из базовых. Так, в 2018 году по всей стране проехала всероссийская акция Министерства здравоохранения "Тест на ВИЧ. Экспедиция".

Тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИД также направляет усилия на мотивацию тюменцев к прохождению теста на ВИЧ-инфекцию. Теперь пройти анонимное экспресс-тестирование жители Тюмени могут пройти еженедельно. На сайте Центра можно познакомиться с расписанием тестирования и выбрать для себя удобное время и место.