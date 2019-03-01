Экспедиция Русского географического общества соберет фольклор малочисленных народов

| Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Экспедиция "На Север" Русского географического общества стартовала 8 марта из Нового Уренгоя. В путешествие отправились четверо действительных членов РГО, сообщает ИА "Север-пресс".

Путешественники расскажут жителям России и мира о красоте и уникальности природы Севера, представят наиболее интересные географические, природные и туристические объекты, а также призовут оберегать и сохранять природу Арктических регионов для потомков.

По словам руководителя экспедиции Дмитрия Ждана, важно, чтобы каждый житель другого региона понимал, насколько прекрасна природа на Севере и в Арктике.

В течение всего маршрута длиной порядка 4 тыс. км за путешествием могут наблюдать все неравнодушные люди. В онлайн-дневнике на сайте экспедиции будут публиковаться фотографии, видеоролики и текстовые заметки. Путешественники рассчитывают пройти маршрут за 50 дней до 20 апреля.

За время экспедиции также будет собран фольклор малочисленных народов Севера, снято 30 выпусков о природе, поселках и людях ЯНАО и ХМАО.