Ялуторовск стал городом, где пекут самые большие в России блины

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Жители Ялуторовска попали в Книгу рекордов России благодаря трехметровому блину. Сделанная для него сковорода стала самой большой в стране — 3 метра 2 см в диаметре.

Как рассказал на празднике "Сибирская масленица" в Ялуторовске 10 марта главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, все люди, которые будут заходить на сайт Книги рекордов, увидят сразу Ялуторовск. "Ялуторовск попал в Книгу рекордов России навечно, даже если этот рекорд кто-то побьет. Теперь в архив уйдет Тамбовская область, где до этого была большая сковорода".

В этом году в Ялуторовске в 13 раз попробовали испечь самый большой в мире блин. Трехметровый гигант там начали готовить на Масленицу в 2007 году и ни разу его не испекли целым. С каждым годом местные жители оттачивают мастерство по изготовлению блина-великана. На гигантскую жаровню ставят 350 кг сковороду. Интрига процедуры в том, что после пропекания блина с одной стороны, на другую его не могут перевернуть целым. В течение 13 лет меняли технологию переворота, рецепт теста, интенсивность огня, участников акции. В итоге, блин рвался.

Шеф-повар из Москвы, вице-президент ассоциации "Вкус мира Рус" Давид Хачатрян, участвовавший в изготовлении блина-гиганта, поделился, что готов заплакать от счастья, потому что смог присутствовать на таком мероприятии. "Самое трудное —перевернуть этот блин. Труднее блина я еще не видел в своей жизни", - сказал он.

Эволюция ялуторовского блинопечения свелась к тому, что после пропекания блина с одной стороны его уже не переворачивают лопатами как раньше, а очень осторожно наматывают на гигантскую четырехметровую скалку и затем медленно разматывают на другую сторону. Участвовали в этом таинстве восемь человек.

В этот раз на один блин ушло пять литров подсолнечного масло, тысяча яиц, почти 70 кг муки и 60 литров молока. Пекли блин около 40 минут. Результат прежний. Блин перевернули, но с заметными повреждениями. Впереди — работа над ошибками.

Участник проекта по выпеканию трехметрового блина Лариса Макарова считает, что сковорода нагревалась неравномерно. "Сами видели, у нас середина готова, а края еще нет. Мы долго регулируем и в этом неудобство", - отметила она.

Желающих посмотреть, как пробуют испечь трехметровый блин с каждым годом становиться больше. В Ялуторовск приехали гости не только из Тюмени, но и из соседних Курганской и Свердловской областей.

Ялуторовск уже несколько лет подряд заявлен на национальном уровне как блинная столица России, город, где пекут самые большие в России блины.

Александр Лабыкин