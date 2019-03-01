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Фестиваль вязания пройдет на Ямале

Общество, 10:19 12 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль вязания пройдет в Салехарде 13 апреля, сообщает ИА "Север-пресс".

Мероприятие, организуемое Музейно-выставочным комплексом им. Ивана Шемановского, подарит участникам возможность не только научиться вязанию, но и найти единомышленников.

Фестиваль соберет под своей эгидой любителей вязания на спицах и крючком, в нем могут принять участие как профессиональные мастера, так и те, кто только начинает увлекаться рукоделием. Одновременно 10 мастеров проведут 10 открытых мастер-классов по вязанию в самых различных техниках.

Отметим, регистрация участников начнется 25 марта на сайте главного музея Ямала.

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# вязание , фестиваль , Ямал

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