Фестиваль вязания пройдет на Ямале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль вязания пройдет в Салехарде 13 апреля, сообщает ИА "Север-пресс".

Мероприятие, организуемое Музейно-выставочным комплексом им. Ивана Шемановского, подарит участникам возможность не только научиться вязанию, но и найти единомышленников.

Фестиваль соберет под своей эгидой любителей вязания на спицах и крючком, в нем могут принять участие как профессиональные мастера, так и те, кто только начинает увлекаться рукоделием. Одновременно 10 мастеров проведут 10 открытых мастер-классов по вязанию в самых различных техниках.

Отметим, регистрация участников начнется 25 марта на сайте главного музея Ямала.