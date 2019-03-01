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Тюменские школьники обошли на Европейском математическом турнире сборную МГУ

Общество, 11:03 11 марта 2019

Физико-математической школы Тюменской области | Фото: Физико-математической школы Тюменской области

С победами вернулись с Европейского математического турнира воспитанники Физико-математической школы Тюменской области. Состязание интеллектуалов проходило в Минске с 1 по 7 марта.

Как рассказали в школе, в финале старшей лиги турнира сошлись две команды из Тюмени, в итоге команда 8 класса заняла первую строчку рейтинга, команда 7 класса - вторую. Они опередили таких серьезных противников, как сборные малого мехмата МГУ. В лиге юниоров лучшими стали ребята из 6 класса.

Среди участников Европейского математического турнира были школьники из Эквадора, Таджикистана и Болгарии, а также представители таких российских городов, как Вологда, Москва, Набережные Челны, Краснодар.

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# интеллектуальные игры , математика , одаренные дети , физико-математическая школа

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