На ямальских зимниках ограничено движение

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Ограничения движения для автомобилей введены на некоторых зимниках из-за потепления 11 марта, сообщает ИА "Север-пресс".

На трассах наблюдается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах слабая метель. Дует юго-западный, западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, местами его порывы достигают 15 метров в секунду. Температура воздуха — от минус 1 до минус 6, в отдельных районах до минус 11.

На дороге Салехард — Надым до 20 часов открыто движение для всех видов автомобилей общей массой до 3,5 тонн. С 20 до 8 часов 12 марта разрешено движение для всех машин общей массой до 30 тонн. Такие же правила проезда действуют и на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы – Теги.

На автодорогах Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Уренгой — Красноселькуп до 20 часов открыто движение для полноприводных машин общей массой до 3,5 тонн, с 20 до 8 часов — для полноприводных машин общей массой до 30 тонн.

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги разрешено движение транспорта общей массой до 30 тонн.