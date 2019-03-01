Тюменских школьников научат искусству презентации и помогут с выбором профессии

| Фото: Science Slam School Тюмень | Фото: Science Slam School Тюмень

Искусство презентации и приемы теории решения изобретательских задач в жизни обсудят в "Школе научных поединков" в тюменском технопарке 21 и 30 марта.

"Школа научных поединков" - это лекции от именитых спикеров по профориентации и правилам успешных выступлений. Как сообщают в физико-математической школе региона, участники проекта могут не только узнать секретный ингредиент удачного выступления, но и стать участником международного проекта Science Slam School.

Science Slam School - это интеллектуальная битва, где школьники соревнуются в лучшем докладе своего проекта. Правила просты, главное - это нескучно подать идею зрителям, которые в итоге и определят победителя.

21 марта бесплатные лекции будут посвящены выбору профессии мечты и искусству презентации, 30 марта - образному мышлению и приемам теории решения изобретательских задач в жизни. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Все подробности - в группе проекта.